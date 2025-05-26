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Турецкий министр: Азербайджан под руководством своего президента движется к сильному будущему

Турецкий министр: Азербайджан под руководством своего президента движется к сильному будущему Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева уверенными шагами движется к сильному будущему.
Внешняя политика
26 мая 2025 г. 23:46
Турецкий министр: Азербайджан под руководством своего президента движется к сильному будущему

Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева уверенными шагами движется к сильному будущему.

Как передает Report, об этом министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой написал на своей странице в X по случаю 28 Мая - Днем независимости Азербайджана.

Он отметил, что 28 мая 1918 года Азербайджан вошел в историю как первая демократическая республика тюркского и исламского мира.

"Наши братья, объявив о своей независимости в условиях больших трудностей, стали примером для мира, продемонстрировав силу наших национальных ценностей и тюркской идентичности", - отметил министр.

Он подчеркнул, что Турция всегда будет рядом с Азербайджаном: "В этот знаменательный день мы с уважением чтим память всех героев, боровшихся за независимость, во главе с Мамед Эмином Расулзаде и Гейдаром Алиевым".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi ilə güclü gələcəyə doğru addımlayır

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