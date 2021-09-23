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Турецкий лидер: Сейчас не лучший момент в отношениях с США

Турецкий лидер: Сейчас не лучший момент в отношениях с США Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о "не очень хорошем начале" работы с американским коллегой Джо Байденом после его вступления в должность президента США.
Внешняя политика
23 сентября 2021 г. 19:50
Турецкий лидер: Сейчас не лучший момент в отношениях с США
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о "не очень хорошем начале" работы с американским коллегой Джо Байденом после его вступления в должность президента США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил турецким журналистам в ходе визита в США.

"Я хочу, чтобы мы (Турция и США), как две страны НАТО, были друзьями, а не противниками. Но нынешнее положение не очень хорошее. Исходя из моей почти 19-летней работы в качестве премьер-министра и президента, могу сказать, что, к сожалению, сейчас не лучший момент в отношениях с Америкой. Я хорошо работал с Бушем-младшим, Обамой, Трампом, но не могу сказать, что мы хорошо начали с Джо Байденом", - сказал Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti: "Hazırda ABŞ-la münasibətlərdə yaxşı zaman deyil"

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