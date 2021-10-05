Турецкий лидер подверг критике деятельность США в Ираке и Афганистане

"Двуполярность эпохи "холодной войны" завершилась победой США. Затем мы стали свидетелями мировой политики, в котором США были представлены в качестве единого центра. Но теперь понятно, что невозможно контролировать всю международную систему в одиночку".

"Двуполярность эпохи "холодной войны" завершилась победой США. Затем мы стали свидетелями мировой политики, в котором США были представлены в качестве единого центра. Но теперь понятно, что невозможно контролировать всю международную систему в одиночку".

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом в интервью изданию Kriter сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер подверг критике деятельность США в Ираке и Афганистане: "За эти годы США не построили в этих странах ни демократию, ни государство".