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Турецкий лидер подверг критике деятельность США в Ираке и Афганистане

Турецкий лидер подверг критике деятельность США в Ираке и Афганистане "Двуполярность эпохи "холодной войны" завершилась победой США. Затем мы стали свидетелями мировой политики, в котором США были представлены в качестве единого центра. Но теперь понятно, что невозможно контролировать всю международную систему в одиночку".
Внешняя политика
5 октября 2021 г. 16:05
Турецкий лидер подверг критике деятельность США в Ираке и Афганистане
Реджеп Тайип Эрдоган

"Двуполярность эпохи "холодной войны" завершилась победой США. Затем мы стали свидетелями мировой политики, в котором США были представлены в качестве единого центра. Но теперь понятно, что невозможно контролировать всю международную систему в одиночку".

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом в интервью изданию Kriter сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер подверг критике деятельность США в Ираке и Афганистане: "За эти годы США не построили в этих странах ни демократию, ни государство".

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Версия на английском языке Turkish leader criticizes US activities in Iraq and Afghanistan
Версия на азербайджанском языке Türkiyə lideri ABŞ-ın İraq və Əfqanıstandakı fəaliyyətini tənqid edib

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