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Турецкий генерал: Укрепление узбекско-азербайджанских отношений важно с точки зрения развития тюркского мира

Турецкий генерал: Укрепление узбекско-азербайджанских отношений важно с точки зрения развития тюркского мира Укрепление узбекско-азербайджанских отношений очень важно с точки зрения развития тюркского мира. Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва в Азербайджан является показателем того, насколько дальновидной, национальной, современной политики придержива
Внешняя политика
23 августа 2023 г. 14:49
Турецкий генерал: Укрепление узбекско-азербайджанских отношений важно с точки зрения развития тюркского мира

Укрепление узбекско-азербайджанских отношений очень важно с точки зрения развития тюркского мира. Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва в Азербайджан является показателем того, насколько дальновидной, национальной, современной политики придерживаются лидеры обеих стран.

Об этом сообщил Report бывший военный атташе посольства Турции в Азербайджане, генерал-майор запаса Юджель Карауз.

Он отметил, что в настоящее время Турция, Азербайджан и Узбекистан стали движущей силой в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

"Другие государства пока не могут внести необходимый вклад в ОТГ как из-за своего географического положения, так и из-за своей демографической ситуации. Поэтому государственный визит президента Узбекистана в Азербайджан очень важен. Развитие связей двух государств оказывает влияние как на тюркские государства, так и на другие государства региона, то есть соседние с Узбекистаном государства и Кавказ. Это сотрудничество также важно с точки зрения совместных действий против угроз, которые могут возникнуть в глобальном масштабе, определения концепций", - отметил генерал.

Ю.Карауз подчеркнул, что началом этих процессов стала победа в 44-дневной Отечественной войне: "Влияние Шушинской декларации, подписанной после этой победы, на Стамбульский саммит, и переименование Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Организацию тюркских государств, привели эти государства в движение. Тюркские государства стали проводить более независимую политику и видят успешный результат этой политики. Визит президента Узбекистана в Азербайджан со временем войдет в историю как важный поворотный момент".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli general: “Özbəkistan-Azərbaycan əlaqələrinin güclənməsi türk dünyasının inkişafı baxımından çox önəmlidir”

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