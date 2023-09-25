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Турецкий генерал: Открытие Зангезурского коридора важно для урегулирования отношений с Ереваном

Турецкий генерал: Открытие Зангезурского коридора важно для урегулирования отношений с Ереваном Открытие Зангезурского коридора имеет ключевое значение для урегулирования отношений с Арменией и достижения устойчивого мира в регионе Южного Кавказа.
Внешняя политика
25 сентября 2023 г. 17:20
Турецкий генерал: Открытие Зангезурского коридора важно для урегулирования отношений с Ереваном

Открытие Зангезурского коридора имеет ключевое значение для урегулирования отношений с Арменией и достижения устойчивого мира в регионе Южного Кавказа.

Об этом Report сказал бывший военный атташе посольства Турции в Азербайджане, генерал-майор запаса Юджель Карауз.

Карауз напомнил, что открытие Зангезурского коридора закреплено в девятой статье трехстороннего заявления, подписанного между лидерами Азербайджана, РФ и Армении 10 ноября 2020 года. По его словам, Зангезурский коридор станет самым коротким маршрутом, связывающим Европу с Центральной Азией.

“Коридор обеспечит прямую сухопутную связь между Азербайджаном и Нахчываном, Турцией и Азербайджаном, и тюркским миром. То есть, он имеет важное историческое, экономическое, геополитическое значение”, - сказал Карауз.

Он напомнил, что Азербайджан завершил строительство участка коридора на своей территории на 85 процентов.

“Если открытие Лачынской дороги стоит на повестке, значит и Зангезурский коридор должен быть открыт в обязательном порядке. Это красная линия. Открытие Зангезурского коридора также отвечает интересам России, так как обеспечит ей сухопутную связь с Турцией - Карсом, Эрзурумом. Это внесет значительный вклад в экономическое, культурное и социальное развитие региона”, - сказал он.

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Версия на английском языке Turkish general: Opening of Zangazur Corridor is very important for regulation of relations with Armenia
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli general: “Zəngəzur dəhlizinin açılması Ermənistanla münasibətlərin tənzimlənməsi üçün çox vacibdir”

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