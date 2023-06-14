Турецкий эксперт: тот факт, что Эрдоган после переизбрания совершил первый визит в Азербайджан является мощным сигналом всему миру

Турецкий эксперт: тот факт, что Эрдоган после переизбрания совершил первый визит в Азербайджан является мощным сигналом всему миру

Тот факт, что Азербайджан является одной из двух стран, которые президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил после своего переизбрания, является мощным сигналом всему миру.

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Тот факт, что Азербайджан является одной из двух стран, которые президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил после своего переизбрания, является мощным сигналом всему миру. Об этом анкарскому бюро Report сказал руководитель Института стратегического анализа Турции (SDI), генерал-майор запаса, доцент Гюрай Алпар. Подчеркнув, что Турция и Азербайджан осуществляют взаимодействие на международной арене, глава SDI сказал, что состав сопровождающей турецкого лидера делегации также указывает на многое. "Переговоры касающиеся дипломатии, энергетики, обороны, транспорта, сельского хозяйства и коммуникаций, разработка будущих проектов в этих областях уже сейчас дают понять о положительных результатах работы в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - уточнил турецкий эксперт. Он добавил, что затронув Шушинскую декларацию и выведенные на уровень стратегического союзничества отношения президент Реджеп Тайип Эрдоган продемонстрировал, что высоко ценит это. "Слова турецкого лидера о том, что "мы готовы в любое время открыть наше генеральное консульство в Шуше. Хакан бей (глава МИД Турции Хакан Фидан - ред.), если наше генеральное консульство в Шуше, иншаллах, может быть открыто в любой момент без задержки, то это, естественно, вновь станет отдельным месседжем всему миру, включая Армению" вновь подтверждает, что Турция рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе", - заключил Гюрай Алпар. Подпишитесь на наш Telegram канал