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Турецкий эксперт: Создание Азербайджано-Турецкого университета очень важно

Турецкий эксперт: Создание Азербайджано-Турецкого университета очень важно ”Создание Азербайджано-Турецкого университета очень важно".
Внешняя политика
13 июня 2023 г. 19:03
Турецкий эксперт: Создание Азербайджано-Турецкого университета очень важно

”Создание Азербайджано-Турецкого университета очень важно".

Как сообщает Report, об этом заявил турецкий военный эксперт Унал Атабай в эфире телеканала Haber Global, говоря о визите президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.

По его словам, создание этого учебного заведения будет отвечать стратегическим интересам обеих стран: “Таким образом, наши связи станут еще крепче. Например, будет осуществляться студенческий обмен. В результате, в будущем могут быть проведены и совместные исследования".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli ekspert: “Azərbaycan-Türkiyə Universitetinin yaradılması çox əhəmiyyətlidir”

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