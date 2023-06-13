Турецкий эксперт: Создание Азербайджано-Турецкого университета очень важно

”Создание Азербайджано-Турецкого университета очень важно".

”Создание Азербайджано-Турецкого университета очень важно".

Как сообщает Report, об этом заявил турецкий военный эксперт Унал Атабай в эфире телеканала Haber Global, говоря о визите президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.

По его словам, создание этого учебного заведения будет отвечать стратегическим интересам обеих стран: “Таким образом, наши связи станут еще крепче. Например, будет осуществляться студенческий обмен. В результате, в будущем могут быть проведены и совместные исследования".