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Эксперт: После извинений президента РФ следующим шагом должно стать установление обстоятельств авиакатастрофы

Эксперт: После извинений президента РФ следующим шагом должно стать установление обстоятельств авиакатастрофы Теперь, после того как президент России Владимир Путин принес извнинения в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" близ Актау в Казахстане, следующим шагом должно стать установление всех обстоятельств произошедшего.
Внешняя политика
29 декабря 2024 г. 13:51
Эксперт: После извинений президента РФ следующим шагом должно стать установление обстоятельств авиакатастрофы

Теперь, после того как президент России Владимир Путин принес извнинения в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" близ Актау в Казахстане, следующим шагом должно стать установление всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщает Report, об этом турецкий политический эксперт Огузхан Билгин заявил в эфире телеканала Haber Global.

По его словам, заявления российской стороны о столкновении самолета со стаей птиц и последовавшем вслед за ним взрыве кислородного баллона на борту направлены на сокрытие инцидента.

"Поэтому после извинений президента России Владимира Путина, прозвучавших во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, необходимо прояснить, как произошла авиакатастрофа. Должны быть обнародованы результаты расследования о том, почему не было дано разрешение на посадку самолета в близлежащих российских аэропортах после того, как поступил сигнал бедствия от пилотов лайнера", - сказал эксперт.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.

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Версия на английском языке Turkish expert calls for clarification of plane crash after Russian president's apology
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli ekspert: Rusiya Prezidentinin üzrxahlığından sonra aviaqəzanın necə baş verdiyinə aydınlıq gətirilməlidir

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