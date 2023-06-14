Турецкий эксперт: Военное единство Азербайджана и Турции будет вечным

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Азербайджан в первую очередь посетил Аллею шехидов в Баку, отправив миру послание о том, что пожертвовавшие жизнью ради Азербайджана шехиды – это и наши шехиды. Любая желающая атаковать Азербайджан

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Азербайджан в первую очередь посетил Аллею шехидов в Баку, отправив миру послание о том, что пожертвовавшие жизнью ради Азербайджана шехиды – это и наши шехиды. Любая желающая атаковать Азербайджан страна должна знать, что у нее на пути встанет Турция и наоборот".

Об этом турецкому бюро Report сказал преподаватель Технического университета Йылдыз, профессор-экономист Джемал Зехир.

Дж.Зехир отметил, что Азербайджан и Турция – стратегические союзники и их военное единство будет вечным: "Другое послание Эрдогана во время последнего государственного визита в Азербайджан заключалось в том, что все желания и ожидания государства и народа Азербайджана – это также ожидания государства и народа Турции. Азербайджан и Турцию объединяет еще одна ценность – обе страны желают установления мира в регионе".

Профессор отметил, что после переизбрания президентом Реджеп Тайип Эрдоган совершил первый визит на Северный Кипр и в Азербайджан, что связано с тем, что Турцию с этими двумя республиками связывают самые близкие отношения: "У азербайджанских и кипрских тюрков общие корни, общая кровь с турецкими тюрками".