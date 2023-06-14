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Турецкий эксперт: Военное единство Азербайджана и Турции будет вечным

Турецкий эксперт: Военное единство Азербайджана и Турции будет вечным "Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Азербайджан в первую очередь посетил Аллею шехидов в Баку, отправив миру послание о том, что пожертвовавшие жизнью ради Азербайджана шехиды – это и наши шехиды. Любая желающая атаковать Азербайджан
Внешняя политика
14 июня 2023 г. 17:54
Турецкий эксперт: Военное единство Азербайджана и Турции будет вечным

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Азербайджан в первую очередь посетил Аллею шехидов в Баку, отправив миру послание о том, что пожертвовавшие жизнью ради Азербайджана шехиды – это и наши шехиды. Любая желающая атаковать Азербайджан страна должна знать, что у нее на пути встанет Турция и наоборот".

Об этом турецкому бюро Report сказал преподаватель Технического университета Йылдыз, профессор-экономист Джемал Зехир.

Дж.Зехир отметил, что Азербайджан и Турция – стратегические союзники и их военное единство будет вечным: "Другое послание Эрдогана во время последнего государственного визита в Азербайджан заключалось в том, что все желания и ожидания государства и народа Азербайджана – это также ожидания государства и народа Турции. Азербайджан и Турцию объединяет еще одна ценность – обе страны желают установления мира в регионе".

Профессор отметил, что после переизбрания президентом Реджеп Тайип Эрдоган совершил первый визит на Северный Кипр и в Азербайджан, что связано с тем, что Турцию с этими двумя республиками связывают самые близкие отношения: "У азербайджанских и кипрских тюрков общие корни, общая кровь с турецкими тюрками".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli ekspert: “Azərbaycana hər hansı bir həmlə etmək istəyən ölkə qarşısında Türkiyənin olduğunu bilməlidir” 

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