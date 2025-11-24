Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Турецкий эксперт: Формат "Центральная Азия + Азербайджан" может охватить и Южную Азию

    Внешняя политика
    • 24 ноября, 2025
    • 11:46
    Турецкий эксперт: Формат Центральная Азия + Азербайджан может охватить и Южную Азию

    Формат "Центральная Азия + Азербайджан" будет усиливаться и расширяться в ближайшие годы.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор турецкого Центра стратегических исследований ANKASAM Мехмет Сейфеддин Эрол, выступая на первом Шушинском форуме мозговых центров Азербайджана и Турции.

    Эксперт подчеркнул, что после Второй Карабахской войны позиции Азербайджана и Турции в регионе существенно укрепились. По его словам, две страны играют ключевую роль в формировании повестки тюркского мира и обладают значительным сдерживающим потенциалом в военной сфере.

    "Без Азербайджана и Турции интеграция тюркского мира и Центральной Азии невозможна. Сегодня уровень уверенности государств региона значительно вырос, особенно в контексте отношений с Россией. Страны Центральной Азии получили более широкие возможности для самостоятельных действий, что особенно проявляется на фоне баланса между Россией и Китаем", - отметил Эрол.

    Он также подчеркнул, что формат "Центральная Азия + Азербайджан" будет не только усиливаться, но и расширяться: "Мы уже видим, что этот формат открывает путь к более широкому сотрудничеству, которое может охватить даже Южную Азию. Это чрезвычайно важное развитие. Новый процесс структурирования в регионе и более предсказуемая политическая среда имеют большое значение для интеграции в рамках Организации тюркских государств".

    Центральная Азия Азербайджан мозговые центры Шуша форум
    Türkiyəli ekspert: Mərkəzi Asiya+Azərbaycan formatı gələcəkdə daha da genişlənəcək
    Expert: Central Asia+Azerbaijan format set to expand further

