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Турецкий эксперт: Азербайджан восстановил справедливость на глазах у всего мира

Турецкий эксперт: Азербайджан восстановил справедливость на глазах у всего мира Азербайджан вышел из Второй карабахской войны с достоинством, восстановив справедливость на глазах у всего мира.
Внешняя политика
16 февраля 2024 г. 16:40
Турецкий эксперт: Азербайджан восстановил справедливость на глазах у всего мира

Азербайджан вышел из Второй карабахской войны с достоинством, восстановив справедливость на глазах у всего мира.

Как сообщает Report, об этом турецкий эксперт по безопасности Абдулла Агар заявил на международной панели "Новый период в глобальных системах, силовые войны и Южный Кавказ".

Он отметил, что Отечественная война имела важное значение не только для Азербайджана, но и для Турции.

"Я знаю насколько тяжелой была Вторая карабахская война. Но она значима для Турции и всего мира тем, что является образцом восстановления справедливости. Она показала, как были восстановлены права угнетенных", - сказал он.

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Версия на английском языке Turkish expert: Azerbaijan restored justice in front of whole world
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli ekspert: Azərbaycan müharibədən alnıaçıq çıxıb

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