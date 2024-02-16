Турецкий эксперт: Азербайджан восстановил справедливость на глазах у всего мира

Азербайджан вышел из Второй карабахской войны с достоинством, восстановив справедливость на глазах у всего мира.

Азербайджан вышел из Второй карабахской войны с достоинством, восстановив справедливость на глазах у всего мира.

Как сообщает Report, об этом турецкий эксперт по безопасности Абдулла Агар заявил на международной панели "Новый период в глобальных системах, силовые войны и Южный Кавказ".

Он отметил, что Отечественная война имела важное значение не только для Азербайджана, но и для Турции.

"Я знаю насколько тяжелой была Вторая карабахская война. Но она значима для Турции и всего мира тем, что является образцом восстановления справедливости. Она показала, как были восстановлены права угнетенных", - сказал он.