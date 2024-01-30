Турецкий эксперт: Армения отказом передавать минные карты хочет помешать возвращению на освобожденные территории

Правительство Армении не предоставляет карты минных полей, чтобы усложнить работу Азербайджана и воспрепятствовать возвращению населения на освобожденные от оккупации территории.

Правительство Армении не предоставляет карты минных полей, чтобы усложнить работу Азербайджана и воспрепятствовать возвращению населения на освобожденные от оккупации территории.

Такое мнение выразил Report турецкий военный эксперт Абдулла Агар.

Он отметил, что разминирование – очень сложный и длительный процесс, и подчеркнул, что Армения должна в кратчайшие сроки передать карты минных полей Азербайджану.

По словам эксперта, необходимо также вывести на международную арену эту проблему и доказать поддерживающим Армению странам факт минного терроризма и сокрытия карт, потребовать компенсацию, так как это является военным преступлением против человечества.

Отметим, что с ноября 2020 года по сегодняшний день разминировано более 118 тыс. га освобожденных территорий, обнаружено и обезврежено более 18 тыс. противопехотных мин, более 31 тыс. противотанковых мин и более 60 тыс. неразорвавшихся боеприпасов. 342 человека подорвались на минах, 65 из них погибли.