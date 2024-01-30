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Турецкий эксперт: Армения отказом передавать минные карты хочет помешать возвращению на освобожденные территории

Турецкий эксперт: Армения отказом передавать минные карты хочет помешать возвращению на освобожденные территории Правительство Армении не предоставляет карты минных полей, чтобы усложнить работу Азербайджана и воспрепятствовать возвращению населения на освобожденные от оккупации территории.
Внешняя политика
30 января 2024 г. 10:34
Турецкий эксперт: Армения отказом передавать минные карты хочет помешать возвращению на освобожденные территории

Правительство Армении не предоставляет карты минных полей, чтобы усложнить работу Азербайджана и воспрепятствовать возвращению населения на освобожденные от оккупации территории.

Такое мнение выразил Report турецкий военный эксперт Абдулла Агар.

Он отметил, что разминирование – очень сложный и длительный процесс, и подчеркнул, что Армения должна в кратчайшие сроки передать карты минных полей Азербайджану.

По словам эксперта, необходимо также вывести на международную арену эту проблему и доказать поддерживающим Армению странам факт минного терроризма и сокрытия карт, потребовать компенсацию, так как это является военным преступлением против человечества.

Отметим, что с ноября 2020 года по сегодняшний день разминировано более 118 тыс. га освобожденных территорий, обнаружено и обезврежено более 18 тыс. противопехотных мин, более 31 тыс. противотанковых мин и более 60 тыс. неразорвавшихся боеприпасов. 342 человека подорвались на минах, 65 из них погибли.

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Версия на английском языке Turkish expert: By refusing to hand over maps of minefields, Armenia seeks to prevent return to liberated territories
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli ekspert: "Ermənistan mina xəritələrini verməməklə azad edilən ərazilərə qayıdışı əngəlləmək istəyir"

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