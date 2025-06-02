Турецкий эксперт: Агрессивное поведение Армении неприемлемо

10:40

Зангезурский коридор следует рассматривать как коридор мира.

Как сообщает Report, об этом заявила преподаватель университета Бурдур Мехмет Акиф Эрсой и внешнеполитический комментатор Эсма Оздашлы в ходе круглого стола на тему "Угрозы и возможности, создаваемые новыми геополитическими реалиями для турецко-азербайджанских отношений".

"Армения не имеет природных ресурсов, поэтому открытие Зангезурского коридора принесло бы ей наибольшую пользу. Однако, прежде всего, из Конституции Армении следует исключить положения, содержащие территориальные претензии к Азербайджану", - сказала она

"В целом агрессивное поведение Армении неприемлемо", - добавила Оздашлы.