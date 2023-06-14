Турецкий экономист: Зангезурский коридор должен открыться в ближайшее время

”Зангезурский коридор должен открыться в ближайшее время, так как сухопутная и железная дороги являются наиболее экономически выгодными".

”Зангезурский коридор должен открыться в ближайшее время, так как сухопутная и железная дороги являются наиболее экономически выгодными".

Об этом турецкому бюро Report сказал преподаватель технического университета Йылдыз, экономист профессор Джемаль Зехир.

Он напомнил слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сказанные вчера во время выступления в связи с Зангезурским коридором, о том, что “дорога - это культура, а если нет дороги, то ничего нет":

"Фактически, Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении обратился к руководству Армении с резким месседжем, в котором призвал не препятствовать этому проекту. Нынешняя позиция Армения не приносит пользы ни ей самой, ни Азербайджану, ни Турции, ни другим странам региона. Эрдоган также послал месседж всему миру - этот путь является путем мира. Это связано с тем, что Зангезурский коридор является одним из основных участков Великого Шелкового пути, который будет охватывать территорию от Китая до Англии. Строительство этого коридора, которая соединит Европу и Азию в кратчайшие сроки, также будет способствовать экономическому развитию всего мира”.