Турецкий депутат: Верю, что новый состав парламента Азербайджана добьется еще больших успехов

Председатель Исполнительного совета Азиатской парламентской ассамблеи, член Великого национального собрания Турции Абдулкадир Эмин выразил надежду на то, что новый состав парламента Азербайджана добьется еще больших успехов.

Председатель Исполнительного совета Азиатской парламентской ассамблеи, член Великого национального собрания Турции Абдулкадир Эмин выразил надежду на то, что новый состав парламента Азербайджана добьется еще больших успехов.

Как сообщает Report, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам парламентских выборов, состоявшихся в Азербайджане 1 сентября.

Он сказал, что выборы прошли в мирной обстановке.

"Мы наблюдали демократию на парламентских выборах в Азербайджане. Я верю, что новый состав парламента добьется еще больших успехов. Мы надеемся, что в будущем отношения между Турцией и Азербайджаном будут развиваться еще больше".