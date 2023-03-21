Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы

“Предвзятая резолюция, принятая Европейским парламентом (ЕП) в отношении Азербайджана, не имеет силы”.

“Предвзятая резолюция, принятая Европейским парламентом (ЕП) в отношении Азербайджана, не имеет силы”.

Об этом анкарскому бюро Report сообщил заместитель председателя партии националистического движения Турции (ПНД), депутат Великого национального собрания Турции (ВНСТ) от Эрзурума Кямиль Айдын, представляющий братскую страну в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Он подчеркнул, что на заседаниях Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Парламентской ассамблеи НАТО (ПА НАТО) наряду с проблемами своей страны, он всегда озвучивал проблемы Азербайджана.

Депутат отметил, что, поскольку большинство из 705 членов Европарламента являются проармянскими, он никогда не был свидетелем принятия положительных решений в отношении Турции:

"Я не удивлен решением Европейского парламента. Потому что это было ожидаемо от этой проармянски настроенной структуры. Все решения, принятые Европарламентом до сих пор, являются антитурецкими. Резолюция, которую они выдвинули несколько дней назад, содержит бессмысленные и неуместные вымыслы. Поэтому эта резолюция не имеет силы, она недействительна”.