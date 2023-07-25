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Турецкий депутат создал азербайджанский уголок в рабочей комнате в парламенте

Турецкий депутат создал азербайджанский уголок в рабочей комнате в парламенте Общенациональный лидер Гейдар Алиев говорил мне: "Ты депутат Нахчывана".
Внешняя политика
25 июля 2023 г. 17:14
Турецкий депутат создал азербайджанский уголок в рабочей комнате в парламенте

Общенациональный лидер Гейдар Алиев говорил мне: "Ты депутат Нахчывана".

Об этом в интервью анкаринскому бюро Report заявил сопредседатель Турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы, депутат Шамиль Айрым, представляющий правящую Партию справедливости и развития (АК Parti) в Великом национальном собрании Турции.

Он сказал, что его помощник Джем Айрым также имеет азербайджанское происхождение: "По его дизайну мы создали азербайджанский уголок в нашей рабочей комнате в парламенте. Мы создали специальный уголок, связанный с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Великий лидер пригласил нас, когда в Нахчыван перевозили прах видного представителя азербайджанской литературы, поэта-мыслителя и драматурга Гусейна Джавида. Покойный Гейдар Алиев был очень внимательным человеком. Это фото (показывает нам - прим.ред.) снято во время последнего визита общенационального лидера в Турцию в 2002 году. В то время он сказал мне: "В пограничных пунктах азербайджанцам создают проблемы. Когда я встречусь с заместителем премьер-министра Масутом Йылмазом и моим другом Сулейманом Демирелем, я расскажу об этом. И ты, как депутат Нахчывана, займись этим вопросом. Он говорил мне в шутку: ”Ты Депутат Нахчывана".

Айрым отметил, что его предки - огузские тюрки, родом из Гедабека: "Я ношу имя и фамилию моего деда Шамиля Айрыма. Мой дед был сенатором в Турции в течение 16 лет. А моя жена родом из Шуши. Ее отец также был депутатом в течение 20 лет, а его брат Ильхан Акюзюм занимал должность министра в течение 20 лет. Мы уже много лет с честью представляем Азербайджан в Турции".

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyəli deputat parlamentdəki iş otağında Azərbaycan guşəsi yaradıb

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