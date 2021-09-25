Турецкий депутат: Постоянные члены Совбеза ООН должны сменяться

"В реализации резолюций ООН существуют двойные стандарты. Здесь важным считается мнение не фактического большинства, а пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Эта система должна быть в срочном порядке изменена".

"В реализации резолюций ООН существуют двойные стандарты. Здесь важным считается мнение не фактического большинства, а пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Эта система должна быть в срочном порядке изменена".

Об этом турецкому бюро Report сказал председатель Партии великого единства Турции, депутат Мустафа Дастиджи, принимавший участие в заседаниях высокого уровня 76-й сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, существуют серьезные проблемы в реализации резолюций: "Основные принципы, которые отражены в Уставе ООН и приняты во всем мире, работают под диктовку 5 постоянных членов СБ ООН - США, России, Франции, Китая и Великобритании. В связи с Азербайджаном были приняты резолюции, требующие немедленного, полного и безоговорочного вывода армянский вооруженных сил с оккупированных азербайджанских земель. Однако эти резолюции не были выполнены. Похожая ситуация сложилась с исполнением решений, принятых в отношении Израиля. Можно привести и другие примеры. К сожалению, решения, исполнения которых не хотят названные пять стран, так и остаются на бумаге. Эта система должна измениться как можно скорее. ООН - это организация созданная странами-победителями после Второй мировой войны, но тот период уже остался в прошлом, сегодня членами этой международной организации являются 193 государства. Я думаю, что постоянные члены ООН периодически должны сменяться, на смену одним государствам должны приходить другие, либо же список постоянных членов Совбеза ООН должен быть существенно расширен".

Вюсала Аббасова