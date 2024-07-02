Турецкий депутат: Попытки ненавистников Азербайджана внести смуту в регион обречены на провал

Попытки ненавистников Азербайджана внести смуту в регион Южного Кавказа обречены на провал.

Попытки ненавистников Азербайджана внести смуту в регион Южного Кавказа обречены на провал.

Об этом анкарскому бюро Report заявил депутат турецкого парламента, глава межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым.

Депутат отметил, что Турция, чьи отношения с Азербайджаном вышли на уровень стратегического союзничества после принятия Шушинской декларации, также противится подобным попыткам.

"Незыблемое единство Азербайджана и Турции уже нашло отражение в тюркском мире. Взаимная деятельность, направленная на развитие Организации тюркских государств, осуществляется на региональном и международном уровнях. Неофициальный саммит организации, который пройдет в Шуше 5 июля, еще раз подтвердит это", - сказал Айрым.

Айрым отметил, что Франция и другие силы имеют грязные намерения в регионе: "Франция, изгнанная из Африки, ищет свою выгоду в регионе, продавая свое оружие. Официальный Париж больше не имеет авторитета в других частях мира, он хочет использовать Армению в качестве своего подручного. Конечно, есть и другие государства, которые не хотели прекращения карабахского конфликта".

Парламентарий добавил, что авторитет Азербайджана на мировой арене растет с каждым днем.