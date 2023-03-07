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Турецкий депутат: Нас привели в ужас зверства, совершенные армянами против азербайджанцев

Турецкий депутат: Нас привели в ужас зверства, совершенные армянами против азербайджанцев Нас привели в ужас зверства, совершенные армянами против азербайджанцев.
Внешняя политика
7 марта 2023 г. 15:27
Турецкий депутат: Нас привели в ужас зверства, совершенные армянами против азербайджанцев

Нас привели в ужас зверства, совершенные армянами против азербайджанцев.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Великого национального собрания Турции Юксель Озкан на встрече в Общине Западного Азербайджана.

По его словам, на освобожденных от оккупации территориях наряду с национально-культурным наследием, историческими памятниками азербайджанского народа были разрушены и кладбища: "Армяне раскопали могилы и даже надругались над телами, вырвав с зубов золотые коронки. Мы должны подумать о том, что необходимо сделать, чтобы избежать подобных инцидентов. Считаю, что мы должны наладить работу с нашей диаспорой и донести до мира наш правый голос".

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Версия на английском языке Turkish MP: 'We were horrified by atrocities committed by Armenia against Azerbaijanis'
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli deputat: “Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı törətdikləri vəhşiliklər bizi dəhşətə gətirib”

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