Турецкий депутат: Мы верим, что имеющимися в Каспии энергоресурсами осветится будущее людей в мире - ВИДЕО

Стамбул. 12 июля. REPORT.AZ/ "Как говорили мировые лидеры на проведенном в Стамбуле XXII Всемирном нефтяном конгрессе, сегодня Азербайджан исполнитель масштабных энергетических проектов".

Об этом в интервью Report заявил депутат Великого национального собрания Турции от Партии справедливости и развития Хасан Туран.

Он отметил, что Азербайджан в вопросе энергетики считается очень важной страной: "В выступлениях всех лидеров мы услышали, что в транспортировке энергоресурсов в мире Азербайджан занимает очень важное место. Мы верим, что имеющимися в Каспии энергоресурсами осветится будущее людей в мире. У Турции имеются крупные энергетические проекты с Азербайджаном, превратившимся в энергетического гиганта нашего времени. Мы верим и надеемся, что крепнущая дружба, братские узы между имеющими авторитет в мире Азербайджаном и Турцией будут усиливаться изо дня в день и это единство приведет обе страны к успешному будущему".

Говоря о XXII Всемирном нефтяном конгрессе, Хасан Туран выделил, что примкнувшие к конгрессу мировые лидеры, ведущие нефтяные производители, крупные энергетические поставщики распространили из Стамбула энергию в мир: "Проведение такого знаменательного конгресса в Стамбуле для нас большая гордость. Стамбул – расположенный на старинном Шелковом пути город, который дал кров очень многим культурам".