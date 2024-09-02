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Турецкий депутат: Кандидаты вели агитацию на конкурентной основе

Турецкий депутат: Кандидаты вели агитацию на конкурентной основе На парламентских выборах в Азербайджане кандидаты смогли вести свою агитационную работу на конкурентной основе.
Внешняя политика
2 сентября 2024 г. 13:44
Турецкий депутат: Кандидаты вели агитацию на конкурентной основе

На парламентских выборах в Азербайджане кандидаты смогли вести свою агитационную работу на конкурентной основе.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Великого национального собрания Турции (ВНСТ), член наблюдательной делегации ТЮРКПА Ахмет Зембильджи.

Он отметил, что в период избирательной кампании кандидатам в депутаты была предоставлена возможность использовать СМИ на равных правах.

А. Зембильджи особо подчеркнул проведение впервые парламентских выборов в освобожденном от оккупации Карабахе впервые. "Надеемся, что это историческое событие внесет вклад в региональный мир и стабильность", - сказал он.

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Версия на английском языке Turkish MP: Candidates campaigned on equal rights
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli deputat: Namizədlər bərabər hüquqlar əsasında təşviqat aparıblar

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