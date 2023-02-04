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Турецкий депутат: Иран создает препятствия, но мы знаем, что Зангезурский коридор будет открыт

Турецкий депутат: Иран создает препятствия, но мы знаем, что Зангезурский коридор будет открыт "Иран препятствует этому, но мы знаем, что Зангезурский коридор будет открыт".
Внешняя политика
4 февраля 2023 г. 17:23
Турецкий депутат: Иран создает препятствия, но мы знаем, что Зангезурский коридор будет открыт

"Иран препятствует этому, но мы знаем, что Зангезурский коридор будет открыт".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил глава группы дружбы Великого Национального собрания Турции с Азербайджаном Шамиль Айрым во время встречи с Общиной западного Азербайджана.

Он также отметил, что международное право на стороне Азербайджана:

"Мы не злопамятный народ. Но за 30-летнюю жизнь беженцев, перемещенных лиц надо отвечать. Правда, Иран препятствует этому, но мы знаем, что откроется и Зангезурский коридор, и мы приедем в Азербайджан на машине".

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Версия на английском языке Turkish MP: Zangazur corridor will be opened despite obstacles posed by Iran 
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli deputat: "İran əngəl yaradır, amma bilirik ki, Zəngəzur dəhlizi açılacaq"

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