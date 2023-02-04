Турецкий депутат: Иран создает препятствия, но мы знаем, что Зангезурский коридор будет открыт

"Иран препятствует этому, но мы знаем, что Зангезурский коридор будет открыт".

"Иран препятствует этому, но мы знаем, что Зангезурский коридор будет открыт".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил глава группы дружбы Великого Национального собрания Турции с Азербайджаном Шамиль Айрым во время встречи с Общиной западного Азербайджана.

Он также отметил, что международное право на стороне Азербайджана:

"Мы не злопамятный народ. Но за 30-летнюю жизнь беженцев, перемещенных лиц надо отвечать. Правда, Иран препятствует этому, но мы знаем, что откроется и Зангезурский коридор, и мы приедем в Азербайджан на машине".