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Турецкий депутат: Ганира Пашаева была любимицей тюркского мира

Турецкий депутат: Ганира Пашаева была любимицей тюркского мира Ганира Пашаева была любимицей тюркского мира.
Внешняя политика
29 сентября 2023 г. 10:35
Турецкий депутат: Ганира Пашаева была любимицей тюркского мира
Шамиль Айрым

Ганира Пашаева была любимицей тюркского мира.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам депутат Великого национального собрания Турции от правящей Партии справедливости и развития Шамиль Айрым.

Он отметил, что новость о кончине Ганиры Пашаевой его сильно огорчила: "Ее переживания во время Второй Карабахской войны, сердце, бьющееся вместе с Карабахом, являются примером для всех. Для нас она не умерла, память о ней живет и будет жить в наших сердцах. Она мечтала написать книгу о Турции, но не довелось. Пусть ее душа покоится с миром".

Напомним, что в мечети Гейдара в Баку проходит церемония прощания с председателем комитета по культуре Милли Меджлиса, депутатом Ганирой Пашаевой.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli deputat: "Qənirə Paşayeva Türk dünyasının sevimlisi idi"

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