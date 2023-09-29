Турецкий депутат: Ганира Пашаева была любимицей тюркского мира

Ганира Пашаева была любимицей тюркского мира.

Ганира Пашаева была любимицей тюркского мира.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам депутат Великого национального собрания Турции от правящей Партии справедливости и развития Шамиль Айрым.

Он отметил, что новость о кончине Ганиры Пашаевой его сильно огорчила: "Ее переживания во время Второй Карабахской войны, сердце, бьющееся вместе с Карабахом, являются примером для всех. Для нас она не умерла, память о ней живет и будет жить в наших сердцах. Она мечтала написать книгу о Турции, но не довелось. Пусть ее душа покоится с миром".

Напомним, что в мечети Гейдара в Баку проходит церемония прощания с председателем комитета по культуре Милли Меджлиса, депутатом Ганирой Пашаевой.