Турецкий депутат: Ганира Пашаева была любимицей тюркского мира

Ганира Пашаева была любимицей тюркского мира.
Как сообщает Report, об этом заявил журналистам депутат Великого национального собрания Турции от правящей Партии справедливости и развития Шамиль Айрым.
Он отметил, что новость о кончине Ганиры Пашаевой его сильно огорчила: "Ее переживания во время Второй Карабахской войны, сердце, бьющееся вместе с Карабахом, являются примером для всех. Для нас она не умерла, память о ней живет и будет жить в наших сердцах. Она мечтала написать книгу о Турции, но не довелось. Пусть ее душа покоится с миром".
Напомним, что в мечети Гейдара в Баку проходит церемония прощания с председателем комитета по культуре Милли Меджлиса, депутатом Ганирой Пашаевой.