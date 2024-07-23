Турецкий депутат: Азербайджан является одним из основных локомотивов ОТГ

Азербайджан является одним из основных локомотивов Организации тюркских государств (ОТГ) и его деятельность в этой организации заслуживает похвалы.

Азербайджан является одним из основных локомотивов Организации тюркских государств (ОТГ) и его деятельность в этой организации заслуживает похвалы.

Об этом акарскому бюро Report заявил депутат парламента Турции Камиль Айдын.

Депутат выразил уверенность, что принятая в Шуше по итогам саммита лидеров ОТГ Карабахская декларация принесет успех всему тюркскому миру.

"Безусловно, хорошее взаимопонимание между лидерами Турции и Азербайджана, являющихся ведущей силой ОТГ, это оживляющий фактор для тюркского мира. Декларация о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией, заключенная в июне 2021 года в Шуше, вывела отношения между двумя странами на самый высокий уровень. Полагаю, что принятая в Шуше Карабахская декларация также принесет успех всему тюркскому миру", - сказал Айдын.

Айдын считает, что Азербайджан, как один из лидеров среди тюркских государств с точки зрения экономики, торговли и инвестиций, своими образцовыми действиями стимулирует ОТГ.

"Азербайджан перечислил 2 млн долларов США на баланс секретариата ОТГ, этот шаг является примером, который побудит к действию и другие тюркские государства", - сказал турецкий парламентарий.