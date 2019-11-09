Турецкие политики и знаменитости поздравили азербайджанский народ - ВИДЕО

© Report/Elchin Murad https://report.az/storage/news/b2f42db59fe7c35f3520a43e0cc3c391/cd37a023-fe09-4323-ab8e-4041a887f778_292.jpg

Известные турецкие общественно-политические деятели, деятели культуры и искусства, телеведущие поздравили азербайджанский народ по случаю Дня государственного флага, отмечаемого 9 ноября.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, свои пожелания и поздравления они передали посредством видеоролика.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал в поздравлении: "Возвысить наши братские узы, еще больше скрепившиеся выражением "Одна нация- два государства!", - наша обязанность перед будущим поколением, поскольку наша свобода, будущее, спокойствие связаны друг с другом. Турция – это Азербайджан, Азербайджан – это Турция!".

Спикер Великого народного собрания Турции Мустафа Шентоп подчеркнул, что Азербайджан всегда достойно защищает права Турции там, где страна не бывает представлена.

Также азербайджанский народ поздравили вице-спикер парламента Турции Левент Гёк, председатель Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу, глава муниципалитета Стамбула Экрем Имамоглу, председатель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым, зампредседателя партии Националистического движения Мевлют Каракая, зампредседателя парламентской фракции партии Справедливости и развития Мухаммет Эмин Акбашоглу, известный актер и шоумен Окан Баюлген, модельер и певица Ивана Серт, певец Хакан Пекер, певец и композитор Мустафа Чечели, футбольный комментатор Тумер Метин, известная ведущая Себа Тумер, актер Селим Байрагдар, певица Эбру Яшар.

Отметим, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 18 ноября 2009 года 9 ноября отмечается в Азербайджане День государственного флага.