Турецкие журналисты понаблюдали армянское “гуманитарное” шоу на Лачынском ППП

Представители СМИ Турции, находящиеся с визитом на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, после Зангилана прибыли в Лачын.

Представители СМИ Турции, находящиеся с визитом на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, после Зангилана прибыли в Лачын.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала они посетили погранично-пропускной пункт "Лачын".

Гости, понаблюдавшие за переходом армян через ППП, затем отправились в город Лачын.

Отметим, что турецкие журналисты наблюдали за всеми процедурами во время перехода армян через Лачынский погранично-пропускной пункт. В течение дня в сторону Армении перешли 20 граждан армянского происхождения.

Также представители СМИ Турции стали свидетелями остановки грузовиков с армянской стороны, и провокации Армении, устроившей политическое шоу. Представители СМИ могли открыто видеть это с погранично-пропускного пункта.