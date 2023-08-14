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Турецкие журналисты понаблюдали армянское “гуманитарное” шоу на Лачынском ППП

Турецкие журналисты понаблюдали армянское “гуманитарное” шоу на Лачынском ППП Представители СМИ Турции, находящиеся с визитом на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, после Зангилана прибыли в Лачын.
Внешняя политика
14 августа 2023 г. 20:09
Турецкие журналисты понаблюдали армянское “гуманитарное” шоу на Лачынском ППП

Представители СМИ Турции, находящиеся с визитом на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, после Зангилана прибыли в Лачын.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала они посетили погранично-пропускной пункт "Лачын".

Гости, понаблюдавшие за переходом армян через ППП, затем отправились в город Лачын.

Отметим, что турецкие журналисты наблюдали за всеми процедурами во время перехода армян через Лачынский погранично-пропускной пункт. В течение дня в сторону Армении перешли 20 граждан армянского происхождения.

Также представители СМИ Турции стали свидетелями остановки грузовиков с армянской стороны, и провокации Армении, устроившей политическое шоу. Представители СМИ могли открыто видеть это с погранично-пропускного пункта.

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Версия на английском языке Turkish journalists watched Armenian "humanitarian" show at Lachin checkpoint
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli jurnalistlər Laçın buraxılış məntəqəsindən ermənilərin “humanitar” şousunu izləyiblər

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