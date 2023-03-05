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Турецкие СМИ широко освещают деятельность азербайджанских спасателей в зоне землетрясения

Турецкие СМИ широко освещают деятельность азербайджанских спасателей в зоне землетрясения Мы будем продолжать помогать народу Турции до последнего момента.
Внешняя политика
5 марта 2023 г. 19:48
Турецкие СМИ широко освещают деятельность азербайджанских спасателей в зоне землетрясения

Мы будем продолжать помогать народу Турции до последнего момента.

Как передает Report, об этом агентству "Анадолу" главный советник отдела по связям с общественностью МЧС Азербайджана Тургай Аббаслы.

СМИ отмечает, что азербайджанские спасатели продолжают оказывать помощь пострадавшим от землетрясения.

Спасатели МЧС Азербайджана 6 февраля прибыли в Турцию и приступили к работе в эпицентре землетрясения в Кахраманмараше. Позже 114 членов команды отправились в Хатай для проведения поисково-спасательных работ.

В Кахраманмараше и Хатае азербайджанские спасатели извлекли живыми из-под завалов 53 человека. Для непрерывного проведения поисково-спасательных работ в три смены, было задействовано три автомобиля, восемь специально обученных поисково-спасательных собак, теплочувствительные приборы и тепловизионные устройства.

Отмечается, что азербайджанская группа развернула два полевых госпиталя в Кахраманмараше, где работал 41 врач и медицинский работник, были оказаны соответствующие услуги 2 500 пострадавшим, включая проведение хирургических операций. Прибывший из Азербайджана состав создал 10 палаточных городков в Кахраманмараше и окрестностях города.

СМИ подчеркивает, что полевая кухня МЧС Азербайджана ежедневно обеспечивает питанием 1 000 человек, кроме того ведомство отправило в Турцию 10 самолетов и грузовиков с гуманитарной помощью, включая одеяла и обогреватели.

После завершения поисково-спасательных работ часть группы покинула Турцию, однако 310 человек, включая медиков, продолжают работу по оказанию соответствующей помощи в Кахраманмараше.

В завершение агентство приводит слова главного советника отдела по связям с общественностью МЧС Азербайджана Тургая Аббаслы.

"Турция и Азербайджан – братские страны. Мы одна нация, два государства, и сделаем все, что в наших силах. Мы будем продолжать помогать народу Турции до последнего момента", - сказал Т.Аббаслы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan xilasedicilərinin zəlzələ bölgəsindəki fəaliyyəti Türkiyə mətbuatında

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