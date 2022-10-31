Турецкие путешественники посетили село Агалы Зангиланского района

Сегодня состоялся визит ассоциации "Клуба путешественников Турции" - международных путешественников в село Агалы Зангиланского района Восточного Зангезура.

Сегодня состоялся визит ассоциации "Клуба путешественников Турции" - международных путешественников в село Агалы Зангиланского района Восточного Зангезура.

Как сообщает командированный в Восточный Зангезур сотрудник Report, на третий день визита гости были проинформированы о Зангиланском районе, где им сообщили, что за 27 лет оккупации, наряду с центром города, были полностью разрушены 5 поселков и 79 сел.

Цель поездки - знакомство с освобожденными от оккупации территориями в рамках "black tourism".

Отметим, за прошедший год в Карабахе и Восточном Зангезуре побывали основные международные путешественники, объединяющие мировую деловую и туристическую элиту. В Карабах и Восточный Зангезур были организованы 4 поездки групп на уровне основателей, президентов и видных членов международных сетей путешественников - клубов ETIC (Extremal Travelers International Congress), MTP (Most Travelled People), TCC (Travelers' Century Club), Nomadmania.

Всего в этих поездках приняли участие около 200 международных путешественников из около 30 стран.

Команду возглавляет президент турецкого клуба путешественников Салман Арындж, который, согласно глобальному рейтингу Nomadmania, является одним из 50 известных международных путешественников в мире.