Турецкие депутаты осудили поддержку коллегами из CHP документа против Азербайджана в ПАСЕ

Стамбул. 17 октября. REPORT.AZ/ Депутаты правящей партии Справедливости и развития (АКР) Турции осудили поддержку документа против Азербайджана депутатами из оппозиционной Республиканской народной партии (СНР) Денизом Байкалом, Ильханом Кесиджи и Айше Гюльсун Бильгехан, являющимися членами делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Как сообщил турецкому бюро Report депутат Великого национального собрания Турции от города Ризе, член АКР Хикмет Аяр, такой шаг коллег из СНР не стал для него неожиданностью.

Хикмет Аяр

Х.Аяр отметил, что наряду с нанесением урона имиджу Турции в ПАСЕ, они вышли против позиции официальной Анкары: "Азербайджан братская страна для нас. Документ против Азербайджана направлен и против Турции. Наше отношение к этим депутатам резкое. Я не считаю их гражданами Турецкой Республики. Пусть они подумают еще раз, потому что их поступки переходят черту гражданства".

Представитель города Гиресун в парламенте, член АКР Сабри Озтюрк заявил Report, что такой шаг в ПАСЕ политиков-граждан Турции неприемлем: "У нас общие корни с азербайджанцами, нас объединяют кровь и исторические корни".

Сабри Озтюрк

С.Озтюрк выделил, что Турция была рядом с Азербайджаном в самые тяжелые и радостные дни: "Мы говорим "один народ, два государства", разве могут быть узы теснее? Мы в трудный момент были рядом с Азербайджаном и это будет так и впредь. Армения нарушила нормы международного права в отношении Азербайджана и убила тысячи невинных людей, оккупировала земли. Это не только их проблема, но и наша. Наша обязанность быть гласом их справедливости. Если не могут этого сделать, пусть молчат, чем предпринимают такие ненужные и неуместные шаги, это очень неприятно. Мы категорически не можем принять голосование турецкого депутата за документ против Азербайджана. Это огромная ошибка депутатов от СНР".

Вюсаля Аббасова