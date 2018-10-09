Турецкие депутаты: МГ ОБСЕ не предпринимает конкретных мер для нагорно-карабахского урегулирования

Страсбург. 9 октября. REPORT.AZ/ "Нагорно-Карабахский регион и 7 прилегающих районов Азербайджана до сих пор оккупированы Арменией. Минская группа ОБСЕ все еще не предпринимает конкретных мер для урегулирования нагорно-карабахского конфликта".

Этими мыслями с западноевропейским бюро Report поделился член турецкой делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы, заместитель председателя партии Националистического движения, депутат от Эрзурума Камиль Айдын.

По его словам, во время обсуждений в ПАСЕ, посвященных проведенным в Турции 24 июня прошлого года президентским и парламентским выборам, Азербайджан истинно доказал, что две страны - "один народ и два государства": "Как вы знаете, в регионе, откуда я избран депутатом, в результате провокаций террористической РПК люди не могут свободно посещать выборы. Поэтому правительство Турции для организации выборов на высоком уровне приняло необходимые меры. В результате избирательная активность составила 86%. Разве участие большого количества людей на выборах свидетельствует об их незаконности? Просто западные страны все еще ощущают себя сильными, как много веков назад. Если они посетят Азербайджан, увидят, что эта страна в десять раз более развитая, чем Дания, Швеция и ряд европейских государств. Однако к сожалению, такие развивающиеся страны как Азербайджан встречаются с завистью западных стран".

"Сегодняшнее обсуждение в ПАСЕ крымского вопроса не исходит из-за их переживаний по поводу региона. Причина этого в ненависти западных стран к России. Почему же Нагорный Карабах все еще под армянской пятой? Минская группа ОБСЕ все еще не предпринимает конкретных мер для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Наоборот, Азербайджан, как и Турция, подвергается необоснованной критике внутри ПАСЕ. Мы братские страны. Что они думают о нас, они думают и об Азербайджане. Они, видя усиливающееся государство, беспокоятся. Хоть Азербайджан, хоть Турция, хоть Турецкая Республика Северного Кипра, где есть турки, туда направляется критика ПАСЕ", - сказал турецкий политик.

Другой член турецкой делегации в ПАСЕ, депутат от партии Национального единства Хамза Эрсан Санер сказал западноевропейскому бюро Report, что посещал Азербайджан десять лет назад в качестве министра туризма и культуры Турецкой Республики Северного Кипра: "В последний раз я был в Азербайджане 2-3 месяца назад и меня поразили изменения, которые произошли в братской стране за десять лет. Особенно меня порадовало, что красота, древность Ичери шехер сохранена и параллельно с этим я увидел величественность и развитие нового города. Азербайджан превратился в непрестанно развивающееся государство. Я уверен, что Азербайджан продолжит в будущем свои достижения на благо народа"

По его словам, на обсуждении в связи с выборами в Турции на осенней сессии ПАСЕ самые правильные и соответствующие истине мысли высказали азербайджанские депутаты: "Сегодня и Азербайджан подвергается в ПАСЕ необоснованной критике. Но Турция всегда будет поддерживать братскую страну - Азербайджан".

"Азербайджан – правая сторона в нагорно-карабахском конфликте. И мы в этом вопросе всегда будем рядом с Азербайджаном", - отметил депутат.

Отметим, что член азербайджанской делегации в ПАСЕ, депутат Ганира Пашаева заступилась за Турцию во время выступления на осенней сессии структуры.