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Турецкая путешественница: Строительство села Агалы показывает мощь Азербайджана

Турецкая путешественница: Строительство села Агалы показывает мощь Азербайджана Строительство современного и экологически чистого села за очень короткий период времени само по себе свидетельствует о могуществе азербайджанского государства.
Внешняя политика
31 октября 2022 г. 17:09
Турецкая путешественница: Строительство села Агалы показывает мощь Азербайджана

Строительство современного и экологически чистого села за очень короткий период времени само по себе свидетельствует о могуществе азербайджанского государства.

Об этом командированному в Зангилан сотруднику Report рассказала член Турецкого клуба путешественников Саима Озмекик.

"Третий день мы находимся с визитом на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Мне очень тяжело видеть разрушенные и уничтоженные дома. Я бы хотела, чтобы в мире не было войн, и чтобы людям не приходилось защищать свою землю", - сказала она.

Озмекик подчеркнула, что восхищается селом Агалы в Зангилане: "Мы увидели, насколько местные жители гостеприимны и привязаны к своей родине. Мы гордимся нашими братьями".

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Версия на английском языке Turkish traveler: Establishing Aghali village shows might of Azerbaijani state
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli səyyah: “Ağalı kəndinin salınması Azərbaycan dövlətinin qüdrətini göstərir”

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