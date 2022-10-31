Турецкая путешественница: Строительство села Агалы показывает мощь Азербайджана

Строительство современного и экологически чистого села за очень короткий период времени само по себе свидетельствует о могуществе азербайджанского государства.

Строительство современного и экологически чистого села за очень короткий период времени само по себе свидетельствует о могуществе азербайджанского государства.

Об этом командированному в Зангилан сотруднику Report рассказала член Турецкого клуба путешественников Саима Озмекик.

"Третий день мы находимся с визитом на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Мне очень тяжело видеть разрушенные и уничтоженные дома. Я бы хотела, чтобы в мире не было войн, и чтобы людям не приходилось защищать свою землю", - сказала она.

Озмекик подчеркнула, что восхищается селом Агалы в Зангилане: "Мы увидели, насколько местные жители гостеприимны и привязаны к своей родине. Мы гордимся нашими братьями".