Турецкая правящая партия: Поставка азербайджанского газа в Сирию - пример энергетической дипломатии

Экспорт азербайджанского газа в Сирию является очередным примером энергетической дипломатии между тюркскими государствами.

Экспорт азербайджанского газа в Сирию является очередным примером энергетической дипломатии между тюркскими государствами.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (АКП) Турции Кюршад Зорлу написал в соцсети Х.

"Азербайджанский газ уже идет в Алеппо через Турцию. Компания BOTAŞ при Министерстве энергетики и природных ресурсов Турции завершила строительство 36-дюймового трубопровода длиной 93 километра, который начинается в районе Тюркоглу провинции Кахраманмараш и простирается до Сирии. Турция будет транспортировать природный газ из Азербайджана напрямую в соседнюю Сирию через Килис", - отметил зампред.

Зорлу также отметил, что нормализация жизни в Сирии, возобновление производства электроэнергии и поддержка стабильности ускоряют процесс безопасного возвращения на родные земли вынужденных переселенцев: "Эта стратегическая линия развивает потенциал тюркского мира по установлению регионального порядка, способствует развитию и стабильности. Это видение, представленное под руководством нашего президента (Реджепа Тайипа Эрдогана - ред.), создает основу для установления атмосферы доверия, спокойствия и благополучия через двустороннее и многостороннее сотрудничество. Мы будем развивать наше сотрудничество во всех сферах под лозунгом "Единство в языке, мысли и деле".

Отметим, что сегодня начались поставки газа из Азербайджана в Сирию. На первом этапе проекта планируется экспортировать в Сирию 1,2 млрд кубометров природного газа в год. Газ будет доставляться через турецкий город Килис на электростанции в Алеппо и Хомсе и использоваться для производства электроэнергии. В рамках проекта планируется увеличить мощность производства электроэнергии до 1200-1300 мегаватт.