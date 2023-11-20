​​​​​​​Турецкая правозащитница рассказала о проделанной работе по предотвращению насилия в отношении женщин

В Турции в режиме 24/7 реализуются программы по предотвращению насилия в отношении женщин.

В Турции в режиме 24/7 реализуются программы по предотвращению насилия в отношении женщин.

Как сообщает Report, об этом президент Федерации прав женщин Турции Джанай Гюллю заявила на дополнительных панельных обсуждениях в рамках проходящей в Баку конференции Движения неприсоединения на тему "Расширение прав и возможностей женщин".

Она отметила, что возглавляемая ею федерация борется за защиту прав женщин в Турции уже на протяжении 37 лет: "Женские движения добились в Турции успехов. Организации, защищающие права женщин и не допускающие дискриминации по половому признаку, безусловно, связаны с государственными организациями. Они должны работать параллельно и вместе. Для нас важно организовать диалог между женскими движениями и государственными институтами. Мы хотим, чтобы женщины более обширно были представлены в руководстве государственных учреждений и муниципалитетов".