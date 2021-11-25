Турецкая делегация во главе с генпрокурором Стамбула посетила Физули и Шушу

Турецкая делегация во главе с генеральным прокурором Стамбула Шабаном Йылмазом, прибывшая в Баку по приглашению генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева, 24 ноября посетила освобожденный от оккупации Физулинский район.

Турецкая делегация во главе с генеральным прокурором Стамбула Шабаном Йылмазом, прибывшая в Баку по приглашению генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева, 24 ноября посетила освобожденный от оккупации Физулинский район.

Как сообщает Report, гости ознакомились, прежде всего, с "Зефер Йолу" (дорогой Победы), считающейся одним из символом победы Азербайджанской армии во Второй Карабахской войне, отметили стратегическое значение дороги, в строительстве которой активно участвовали и турецкие компании.

Затем делегация ознакомилась с "воздушными воротами Карабаха" - Международным аэропортом Физули, гостям была предоставлена подробная информация о созданных в аэропорту условиях, было отмечено, что построенная в кратчайшие сроки воздушная гавань отвечает всем современным требованиям.

В ходе поездки делегация также посетила культурную столицу Азербайджана - город Шушу.

Гостей подробно проинформировали о проводимых в городе масштабных ремонтно-восстановительных и реконструкционных работах.

По прибытии в город гости сначала посетили район в Шуше, где установлены "Расстрелянные памятники" - бюсты выдающихся корифеев азербайджанской культуры - Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, сохранившиеся благодаря усилиям общенационального лидера Гейдара Алиева. Гостям рассказали об истории спасения этих памятников, являющихся еще одним свидетельством армянского вандализма.

Затем гости побывали на месте, где была подписана Шушинская декларация, имеющая важное историческое значение для двух братских стран.

Официальный визит делегации во главе с генеральным прокурором Стамбула Шабаном Йылмазом в нашу страну продолжается.