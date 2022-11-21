Турецкая делегация посетила Аллею почетного захоронения в Баку

21 ноября делегация во главе с заместителем председателя Партии справедливости и развития Турции и депутатом от Стамбула Нуманом Куртулмушем посетила Аллею почетного захоронения в Баку.

21 ноября делегация во главе с заместителем председателя Партии справедливости и развития Турции и депутатом от Стамбула Нуманом Куртулмушем посетила Аллею почетного захоронения в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, члены делегации почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив венки и цветы к могиле. После, делегация также посетила Аллею шехидов и мемориал турецким воинам-освободителям в Баку.

Делегацию сопровождали заместитель премьер-министра Азербайджана, заместитель председателя ПЕА Али Ахмедов, заместитель председателя ПЕА - руководитель центрального аппарата Таир Будагов, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы и другие официальные лица.

Как отметил Н.Куртулмуш в беседе с журналистами, он находится в Азербайджане для участия в мероприятии по случаю 30-летия основания правящей партии "Ени Азербайджан“: ”Это показатель любви, братства, дружбы Турции".