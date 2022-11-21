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Турецкая делегация посетила Аллею почетного захоронения в Баку

Турецкая делегация посетила Аллею почетного захоронения в Баку 21 ноября делегация во главе с заместителем председателя Партии справедливости и развития Турции и депутатом от Стамбула Нуманом Куртулмушем посетила Аллею почетного захоронения в Баку.
Внешняя политика
21 ноября 2022 г. 13:13
Турецкая делегация посетила Аллею почетного захоронения в Баку

21 ноября делегация во главе с заместителем председателя Партии справедливости и развития Турции и депутатом от Стамбула Нуманом Куртулмушем посетила Аллею почетного захоронения в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, члены делегации почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив венки и цветы к могиле. После, делегация также посетила Аллею шехидов и мемориал турецким воинам-освободителям в Баку.

Делегацию сопровождали заместитель премьер-министра Азербайджана, заместитель председателя ПЕА Али Ахмедов, заместитель председателя ПЕА - руководитель центрального аппарата Таир Будагов, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы и другие официальные лица.

Как отметил Н.Куртулмуш в беседе с журналистами, он находится в Азербайджане для участия в мероприятии по случаю 30-летия основания правящей партии "Ени Азербайджан“: ”Это показатель любви, братства, дружбы Турции".

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Версия на английском языке ФотоTurkish delegation visits Alley of Honor and Alley of Martyrs
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin nümayəndə heyəti Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib

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