Внешняя политика
23 августа 2025 г. 12:42
Турция рассчитывает получить доход в несколько млрд долларов от проекта Зангезурского коридора в ближайшие 30 лет

Турция рассчитывает получить доход в 147,6 млрд лир ($3,6 млрд по нынешнему курсу) от эксплуатации своего участка Зангезурского коридора в 30 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил журналистам министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в Ыгдыре.

"Согласно 30-летнему прогнозу, операционные доходы составят 135 млрд лир, за счет сокращения аварий - 3 млрд лир, климатические выгоды - 2,1 млрд лир, экономия времени - 3,5 млрд лир, экономия на обслуживании автомобильных дорог - 4 млрд лир. Таким образом, за 30 лет доход составит 147,6 млрд лир", - сказал министр.

Уралоглу отметил, что после запуска Зангезурского коридора, Турция в многократном размере вернет инвестиции, вложенные в строительство своего участка – железной дороги Карс-Ыгдыр-Аралык-Дилуджу.

По его словам, Зангезурский коридора важен для всего региона, в том числе по причине, что этот маршрут будет поддерживать Средний коридор.

"Это значительно сэкономит время в пути по сравнению с морским транспортом. В целом, нам нужны всевозможные альтернативы. Инвестиции в этот проект следует рассматривать как стратегические", - сказал турецкий министр.

Он также отметил, что Зангезурский коридор станет кратчайшим путем, связывающим Турцию с тюркскими государствами и Дальним Востоком.

