Турция предложила странам ОТГ праздник Новруз отмечать 21 марта

13:03 Предлагается отмечать 21 марта как день праздника Новруз в странах-членах Организации тюркских государств (ОТГ).

Турция предлагает праздник Новруз отмечать в странах Организации тюркских государств (ОТГ) 21 марта.

Как сообщает корреспондент Report из Будапешта, с таким предложением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на неформальном заседании Совета глав государств ОТГ в Будапеште.

По его словам, официальная Анкара поощряет присоединение Венгрии к Международному фонду тюркской культуры и наследия (ТЮРКСОЙ) в качестве страны-наблюдателя:

"На сегодняшний день Венгрия вносит большой вклад в развитие отношений между ОТГ и европейскими странами. Я считаю, что необходимо увеличить бюджет ОТГ в 2 раза. В то же время очень важно принять Узбекистан в члены ТЮРКСОЙ".