Турция предложила странам ОТГ праздник Новруз отмечать 21 марта

Турция предлагает праздник Новруз отмечать в странах Организации тюркских государств (ОТГ) 21 марта.
Как сообщает корреспондент Report из Будапешта, с таким предложением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на неформальном заседании Совета глав государств ОТГ в Будапеште.
По его словам, официальная Анкара поощряет присоединение Венгрии к Международному фонду тюркской культуры и наследия (ТЮРКСОЙ) в качестве страны-наблюдателя:
"На сегодняшний день Венгрия вносит большой вклад в развитие отношений между ОТГ и европейскими странами. Я считаю, что необходимо увеличить бюджет ОТГ в 2 раза. В то же время очень важно принять Узбекистан в члены ТЮРКСОЙ".