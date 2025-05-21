О нас

Турция предложила странам ОТГ праздник Новруз отмечать 21 марта

Турция предложила странам ОТГ праздник Новруз отмечать 21 марта 13:03 Предлагается отмечать 21 марта как день праздника Новруз в странах-членах Организации тюркских государств (ОТГ).
Внешняя политика
21 мая 2025 г. 13:20
Турция предложила странам ОТГ праздник Новруз отмечать 21 марта

Турция предлагает праздник Новруз отмечать в странах Организации тюркских государств (ОТГ) 21 марта.

Как сообщает корреспондент Report из Будапешта, с таким предложением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на неформальном заседании Совета глав государств ОТГ в Будапеште.

По его словам, официальная Анкара поощряет присоединение Венгрии к Международному фонду тюркской культуры и наследия (ТЮРКСОЙ) в качестве страны-наблюдателя:

"На сегодняшний день Венгрия вносит большой вклад в развитие отношений между ОТГ и европейскими странами. Я считаю, что необходимо увеличить бюджет ОТГ в 2 раза. В то же время очень важно принять Узбекистан в члены ТЮРКСОЙ".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan martın 21-nin TDT-yə üzv ölkələrdə Novruz Bayramı Günü kimi qeyd olunmasını təklif edib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Албанию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Албанию
15 мая 2025 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi