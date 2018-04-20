Турция предлагает Украине трехсторонний формат сотрудничества с участием Азербайджана

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Парламентская делегация Турции предложила Верховной Раде Украины расширить межпарламентское сотрудничество до трехстороннего или четырехстороннего формата с участием Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на сайт украинской Рады.

Такое предложение озвучит глава комитета по иностранным делам парламента Турции Волкан Бозкыр на встрече со спикером Рады Андреем Парубием.

В.Бозкыр заверил украинскую сторону в неизменной поддержке территориальной целостности и независимости Украины.

"Для нас Украина - это не просто сосед, но и стратегический партнер. Первоочередная наша задача - это обеспечение безопасности и мирной жизни", - подчеркнул он.

Председатель Верховной Рады в свою очередь отметил, что поддерживает региональное сотрудничество, в частности, в Черном море, и Киеву будут интересны любые новые ее форматы.

По его мнению, это способствует развитию экономического и политического сотрудничества.