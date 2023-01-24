Турция готова содействовать развитию сельского хозяйства в Карабахе

Турция будет делать все возможное для развития сельского хозяйства в Карабахе.

Турция будет делать все возможное для развития сельского хозяйства на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает Report, об этом представитель министерства сельского и лесного хозяйства Турции Дурали Кочак заявил на региональном семинаре Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) в Баку.

Д. Кочак отметил, что Турция и ФАО совместно реализуют различные проекты в сфере рыбного хозяйства, водных ресурсов, как на Кавказе, так и в Центральной Азии. Помимо этого, Турция уделяет большое внимание сохранению биоразнобразия флоры и фауны региона.

По его словам, согласно ООН, на сегодняшний день около 3 млрд людей не имеют регулярного, достаточного доступа к продовольствию.

"Для предотвращения этих проблем мы должны сотрудничать всесторонне, надо обменяться опытом", - сказал он.