Турция обеспокоена попытками Армении использовать международные площадки, чтобы высказывать политически мотивированные обвинения

"Турция, как страна, непосредственно заинтересованная в стабильности и безопасности в регионе, а также активный участник инициатив, серьезно обеспокоена попытками Армении использовать международные площадки, чтобы высказывать политически мотивированные об

"Турция, как страна, непосредственно заинтересованная в стабильности и безопасности в регионе, а также активный участник инициатив, серьезно обеспокоена попытками Армении использовать международные площадки, чтобы высказывать политически мотивированные обвинения, в том числе по теме Лачынской дороги".

Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель Турции при ООН Садат Онал во время выступления на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по обсуждению "гуманитарного кризиса", якобы возникшего в Карабахском регионе Азербайджана.

"Мы должны решить проблему в соответствии с контекстом. В первую очередь необходимо учитывать законные интересы Азербайджана. Также необходимо уважать право Азербайджана на суверенитет. Азербайджан уже выразил обеспокоенность по поводу неправомерного использования Лачынского коридора и Лачынской дороги. Однако эти опасения Азербайджана не были учтены", - отметил он.