О нас

Турция обеспокоена попытками Армении использовать международные площадки, чтобы высказывать политически мотивированные обвинения

Турция обеспокоена попытками Армении использовать международные площадки, чтобы высказывать политически мотивированные обвинения "Турция, как страна, непосредственно заинтересованная в стабильности и безопасности в регионе, а также активный участник инициатив, серьезно обеспокоена попытками Армении использовать международные площадки, чтобы высказывать политически мотивированные об
Внешняя политика
17 августа 2023 г. 02:19
Турция обеспокоена попытками Армении использовать международные площадки, чтобы высказывать политически мотивированные обвинения

"Турция, как страна, непосредственно заинтересованная в стабильности и безопасности в регионе, а также активный участник инициатив, серьезно обеспокоена попытками Армении использовать международные площадки, чтобы высказывать политически мотивированные обвинения, в том числе по теме Лачынской дороги".

Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель Турции при ООН Садат Онал во время выступления на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по обсуждению "гуманитарного кризиса", якобы возникшего в Карабахском регионе Азербайджана.

"Мы должны решить проблему в соответствии с контекстом. В первую очередь необходимо учитывать законные интересы Азербайджана. Также необходимо уважать право Азербайджана на суверенитет. Азербайджан уже выразил обеспокоенность по поводу неправомерного использования Лачынского коридора и Лачынской дороги. Однако эти опасения Азербайджана не были учтены", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sədat Önal: Türkiyə Ermənistanın beynəlxalq meydandan siyasi motivli ittihamları səsləndirmək üçün istifadəsindən narahatdır

Самое важное

В Нью-Йорке задержан армянин, напавший на азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН
ФотоВ Нью-Йорке задержан армянин, напавший на азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН
17 августа 2023 г. 02:40
МО: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
МО: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
16 августа 2023 г. 20:12
Задержанный в Кяльбаджаре армянский диверсант участвовал в 44-дневной войне
Задержанный в Кяльбаджаре армянский диверсант участвовал в 44-дневной войне
16 августа 2023 г. 16:02
На строительство автомобильной дороги в Гахе выделено 4,9 млн манатов
На строительство автомобильной дороги в Гахе выделено 4,9 млн манатов
16 августа 2023 г. 15:01
Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении
Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении
15 августа 2023 г. 20:53
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
15 августа 2023 г. 16:51
В Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
ФотоВ Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
15 августа 2023 г. 15:24
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии фармацевтического завода Diamed в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии фармацевтического завода Diamed в Баку
15 августа 2023 г. 14:09
Созданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК
ВидеоСозданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК
15 августа 2023 г. 11:52
Эксперт в области межправа Родни Диксон: Эмоциональный доклад Окампо в корне ошибочен
Эксперт в области межправа Родни Диксон: Эмоциональный доклад Окампо в корне ошибочен
14 августа 2023 г. 21:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi