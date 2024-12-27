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Турция направляет в Азербайджан следственную группу для расследования причин крушения самолета AZAL

Турция направляет в Азербайджан следственную группу для расследования причин крушения самолета AZAL По обращению Азербайджанского Государственного агентства гражданской авиации в связи с крушением пассажирского самолета "Азербайджанских Авиалиний" в городе Актау, Турция направляет в Баку следственную группу из 8 человек для расследования причин катастро
Внешняя политика
27 декабря 2024 г. 23:02
Турция направляет в Азербайджан следственную группу для расследования причин крушения самолета AZAL

По обращению Азербайджанского Государственного агентства гражданской авиации в связи с крушением пассажирского самолета "Азербайджанских Авиалиний" в городе Актау, Турция направляет в Баку следственную группу из 8 человек для расследования причин катастрофы и проведения технического и операционного анализа.

Как передает Report, об этом заявил министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу в соцсети "Х".

"Наша команда отправится в Баку в ближайшие несколько часов и продолжит работу в координации с властями Азербайджана по расследованию всех аспектов инцидента в соответствии со своей сферой компетенции.

Турция заявляет, что всегда будет рядом с Азербайджаном, выражает соболезнования в связи с погибшими и желает скорейшего выздоровления пострадавшим азербайджанским братьям", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə AZAL təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı istintaq komissiyası yaradılıb

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