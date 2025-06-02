Турция надеется на скорейшую реализацию "Зеленого энергетического коридора" c Азербайджаном, Грузией и Болгарией

Турция надеется на скорейшую реализацию проекта Зеленого энергетического коридора c Азербайджаном, Грузией и Болгарией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на скорейшую реализацию проекта Зеленого энергетического коридора c Азербайджаном, Грузией и Болгарией.

Как передает Report, об этом он заявил в своем обращении к участникам Бакинской энергетической недели.

Обращение турецкого лидера зачитал министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.

Политик напомнил, что в апреле Турция, Азербайджан, Грузия и Болгария подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию Зеленого энергетического коридора. "Мы надеемся завершить этот проект, который представляет собой еще один исторический шаг для энергетической безопасности и благосостояния нашего региона, в кратчайшие сроки", - подчеркнул президент.

По словам Эрдогана, Турция и Азербайджан обладают большим потенциалом для новых проектов в области природного газа. Он отметил стратегическую роль Азербайджана на мировом энергетическом рынке, особенно в нынешних условиях. "В предстоящий период у нас есть важная возможность развивать сотрудничество в экспорте туркменского газа через Азербайджан и Турцию таким образом, чтобы это было выгодно всем сторонам", - заявил турецкий лидер.