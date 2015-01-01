​Турция меняет правила въезда иностранцев в страну

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Турция с сегодняшнего дня меняет правила въезда в страну для иностранных граждан.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию МИД Турции, наличие загранпаспорта, или документа, замещающего его, действительного не менее 60 дней с момента окончания срока действия визы, станет для граждан зарубежных стран обязательным.

Отметим, что это правило также касается и граждан Азербайджана, несмотря на то, что для посещения Турции азербайджанцам виза не требуется.