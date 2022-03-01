Азербайджан и Турция подпишут документ по охране промышленной собственности

С целью расширения нормативно-правовой базы отношений с Турцией завершена работа над "Меморандумом о взаимопонимании по охране промышленной собственности между Агентством по интеллектуальной собственности Азербайджана и Агентством по патентам и товарным з

С целью расширения нормативно-правовой базы отношений с Турцией завершена работа над "Меморандумом о взаимопонимании по охране промышленной собственности между Агентством по интеллектуальной собственности Азербайджана и Агентством по патентам и товарным знакам Турции (Türkpatent)".

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Агентства по интеллектуальной собственности по итогам проделанной в 2021 году работы.

Ожидается подписание сторонами данного документа.

Стороны намерены обмениваться информацией о национальном законодательстве и практике в области интеллектуальной собственности, в том числе предусматривается сотрудничество в области регистрации и эффективной защиты прав правообладателей интеллектуальной собственности, развития возможностей совместного сотрудничества с третьими странами и международными организациями в целях обеспечения эффективной защиты промышленной собственности на региональном и международном уровнях, формирования совместного подхода в международных проектах.