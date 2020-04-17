Турция эвакуирует своих граждан из Азербайджана

Правительство Турции организует эвакуацию своих граждан, желающих вернуться из Азербайджана на родину.

Об этом Report сообщили в посольстве Турции в Азербайджане.

По информации, в ближайшие дни авиакомпания "Турецкие авиалинии" направит в Азербайджан самолеты для эвакуации своих граждан.

“Всем нашим гражданам, обратившимся в посольство страны для возвращения, мы разошлем подробную информацию через e-poçt, WhatsApp и SMS-сообщения. Просим всех наших граждан периодически проверять сообщения, поступившие на e-poçt и телефоны", - заявили в диппредставительстве.