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Турция эвакуирует своих граждан из Азербайджана

Турция эвакуирует своих граждан из Азербайджана

Правительство Турции организует эвакуацию своих граждан, желающих вернуться из Азербайджана на родину.

Об этом Report сообщили в посольстве Турции в Азербайджане. 

По информации, в ближайшие дни авиакомпания "Турецкие авиалинии" направит в Азербайджан самолеты для эвакуации своих граждан. 

“Всем нашим гражданам, обратившимся в посольство страны для возвращения, мы разошлем подробную информацию через e-poçt, WhatsApp и SMS-сообщения. Просим всех наших граждан периодически проверять сообщения, поступившие на e-poçt и телефоны", - заявили в диппредставительстве. 

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