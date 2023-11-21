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Турал Гянджалиев: Уверен, что США осознают свою ошибку в отношении 907-й поправки

Турал Гянджалиев: Уверен, что США осознают свою ошибку в отношении 907-й поправки Уверен, что США осознают свою ошибку в отношении 907-й поправки.
Внешняя политика
21 ноября 2023 г. 12:27
Турал Гянджалиев: Уверен, что США осознают свою ошибку в отношении 907-й поправки
Турал Гянджалиев

Уверен, что США осознают свою ошибку в отношении 907-й поправки.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, 907-я поправка была принята именно через несколько месяцев после Ходжалинского геноцида, однако впоследствии США приостановили действие этого документа из-за необходимости сотрудничества с Азербайджаном в рамках борьбы с терроризмом в регионе.

"Я уверен, что США поймут свою ошибку. США сегодня не принимают страны, пытающиеся проводить независимую политику, и проводят против них деструктивную политику. Мы можем видеть это на примерах Афганистана, Ирака, Турции и других стран", - сказал Гянджалиев.

Отметим, что 16 ноября верхняя палата Конгресса США одобрила законопроект S3000, который предусматривает отказ от полномочий, связанных с оказанием помощи Азербайджану. Закон не позволяет президенту США приостановить действие 907-й поправки в отношении Азербайджана. Поправка 907 к Закону о поддержке свободы запрещает правительству США оказывать помощь официальным структурам Азербайджана. Резолюция должна быть одобрена Палатой представителей и подписана президентом.

Напомним, что действие 907-й поправки каждый год приостанавливалось президентами США, начиная с 2002 года.

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Версия на азербайджанском языке Tural Gəncəliyev: "Əminəm ki, ABŞ 907-ci düzəlişlə bağlı öz səhvini başa düşəcək"

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