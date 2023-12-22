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Турал Гянджалиев: У нас общая история с народами, подвергшимися колонизации

Турал Гянджалиев: У нас общая история с народами, подвергшимися колонизации У нас общая история с народами, подвергшимися колонизации.
Внешняя политика
22 декабря 2023 г. 10:42
Турал Гянджалиев: У нас общая история с народами, подвергшимися колонизации

У нас общая история с народами, подвергшимися колонизации.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев во время выступления на мероприятии "Диалоги деколонизации: наследие, вызовы и прогресс".

"Азербайджан в недавнем прошлом также подвергся колонизации и 70 лет существовал как колония Советского Союза. В этом смысле у нас общая история с народами, подвергшимися колонизации", - сказал он.

Депутат отметил, что после Первой мировой войны одержавшие победу страны решили, что будут управлять народами, живущими в условиях колониальной политики: "Но эта система не сработала, и произошел ряд конфликтов. Хотя ситуация изменилась после Второй мировой войны, державы, проводившие политику колонизации, не хотели отказываться от своей политики. Они продолжали грабить природные ресурсы стран, которые были их колониями. Таким образом, политика неоколониализма в мире продолжается и по сей день. Франция по-прежнему проводит политику неоколониализма в Восточной Африке. Эта политика не обошла стороной и регион Южного Кавказа. Франция через Армению пытается обеспечить свои интересы на Южном Кавказе".

Гянджалиев добавил, что после 44-дневной Отечественной войны Азербайджан обеспечил свой суверенитет, однако Франция и сегодня посредством Армении продолжает свою деятельность против Азербайджана.

"Борьба с неоколониализмом началась в Африке. В 50-х и 60-х годах, когда французская политика стала в Африке невыносимой, народы Африки объединились против неоколониализма. В связи с этим было создано множество инициативных групп, одной из которых является Бакинская инициативная группа. К сожалению, Азербайджан также пострадал от колониализма, и мы считаем, что наша страна может оказать свою поддержку странам, страдающим от неоколониализма", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Tural Gəncəliyev: "Müstəmləkəçiliyə məruz qalmış xalqlarla bizim ortaq tariximiz var"

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