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Гянджалиев: У Азербайджана очень тесные отношения с Чехией

Гянджалиев: У Азербайджана очень тесные отношения с Чехией Азербайджана имеет очень тесные отношения с Чехией, .
Внешняя политика
6 февраля 2023 г. 12:00
Гянджалиев: У Азербайджана очень тесные отношения с Чехией

Азербайджан имеет очень тесные отношения с Чехией.

Как сообщает Report, об этом депутат Турал Гянджалиев заявил на мероприятии в Центре анализа международных отношений, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Он отметил, что взаимные инвестиции, энергическое сотрудничество играют важную роль в отношениях между странами.

По слова депутата, реализация Зангезурского коридора откроет новые возможности для стран ЕС, в том числе Чехии, в развитии сотрудничества со странами Центральной Азии.

Турал Гянджалиев также выразил надежду, что в будущем города на освобожденных территориях Азербайджана побратаются с городами Чехии.

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Версия на азербайджанском языке Tural Gəncəliyev: “Azərbaycanın Çexiya ilə çox sıx əlaqələri var”

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