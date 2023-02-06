Гянджалиев: У Азербайджана очень тесные отношения с Чехией

Азербайджана имеет очень тесные отношения с Чехией, .

Азербайджан имеет очень тесные отношения с Чехией.

Как сообщает Report, об этом депутат Турал Гянджалиев заявил на мероприятии в Центре анализа международных отношений, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Он отметил, что взаимные инвестиции, энергическое сотрудничество играют важную роль в отношениях между странами.

По слова депутата, реализация Зангезурского коридора откроет новые возможности для стран ЕС, в том числе Чехии, в развитии сотрудничества со странами Центральной Азии.

Турал Гянджалиев также выразил надежду, что в будущем города на освобожденных территориях Азербайджана побратаются с городами Чехии.