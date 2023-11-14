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Турал Гянджалиев: Страны Европейского Союза нелегко принимают новую реальность в регионе

Турал Гянджалиев: Страны Европейского Союза нелегко принимают новую реальность в регионе Страны Европейского Союза нелегко принимают новую реальность, созданную в регионе Южного Кавказа.
Внешняя политика
14 ноября 2023 г. 13:51
Турал Гянджалиев: Страны Европейского Союза нелегко принимают новую реальность в регионе
Турал Гянджалиев

Страны Европейского Союза тяжело принимают новую реальность, возникшую в регионе Южного Кавказа после Второй карабахской войны и победы Азербайджана.

Как передает Report, эти слова депутата Милли Меджлиса Турала Гянджалиева приводятся в статье издания EU Reporter.

"До того, как мы восстановили нашу территориальную целостность, некоторые наши партнеры заявляли, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Но после войны 2020 года и последних сентябрьских событий мы увидели, что страны Европейского Союза нелегко принимают новую реальность, что для нас очень странно", - сказал он.

Затрагивая вопрос о возвращении этнических армян в Карабах, Гянджалиев подчеркнул, что Азербайджан является многоэтнической страной.

"Правительство Азербайджана запустило веб-сайт для армян, покинувших Карабах, где можно зарегистрироваться для возвращения, но Армения заблокировала его на своей территории. Но мы надеемся, что армяне вернутся", - сказал он, добавив, что Азербайджан также просит власти Армении создать возможности для возвращения 300 тысяч азербайджанцев, изгнанных в 1980-е годы.

По мнению депутата Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугара Байрамова, прекращение конфликта может оказать огромное положительное влияние не только на экономику Азербайджана и Армении, но и на экономику Грузии, поскольку три страны Южного Кавказа могут сформировать сильный единый рынок.

"Если между Азербайджаном и Арменией будет связь, то, конечно, это обеспечит прочный и устойчивый мир в регионе", - сказал он.

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Версия на английском языке Tural Ganjaliyev: EU countries aren’t easily accepting new reality in region

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